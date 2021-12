Dayane Mello rientra in Italia, guarda che dolcissima sorpresa alla figlia Sofia

Tgcom24 1 di 26 Tgcom24 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Due settimane dopo la fine dell’avventura nel reality show brasiliano “La Fazenda”, Dayane Mello torna in Italia e riabbraccia la figlia Sofia, avuta dal suo ex Stefano Sala. E’ stata una sorpresa dolcissima per la piccola “Bubi” (come la chiamano in famiglia) trovare la mamma ad attenderla all’uscita da scuola. Il tenero abbraccio tra la bimba e la modella ha commosso i follower.