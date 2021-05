Dayane Mello e Soleil Sorgè in barca ad Amalfi, guarda che balletti bollenti

E’ ufficialmente iniziata la stagione calda! Con un balletto molto sexy Dayane Mello e Soleil Sorgè in barca al largo di Amalfi fanno sognare l’estate. Con corpi che si muovono sinuosi e curve al sole le due ex naufraghe lasciano senza fiato i follower. Le due si sono concesse qualche giorno al mare e regalano siparietti bollenti ai fan, coperte di pochissima stoffa e con tante pose ad alto tasso erotico.

Dayane si accovaccia sul muretto fronte mare e lascia che il video accarezzi le sue curve bombastiche indugiando sui particolari e facendo sognare chi la segue sui social. Il siparietto è al limite della censura, ma la Mello sa bene come ammaliare e stuzzicare in un gioco di seduzione perfetto. Insieme all’amica Soleil Sorgè improvvisa balletti in barca, cene in bikini e abbracci e baci al tramonto.

La Stasi non perde un filmato di questa vacanza caldissima e si lascia inseguire dall’obiettivo anche durante la seduta estetica mostrando il suo ventre piatto e il corpo avvolto solo da un asciugamano. “Abbiamo fatto un bel massaggio sul corpo drenante, rilassante, muscolare… per rinascere. E ora un bel massaggio al viso liftante che va ad elasticizzare la pelle” ripete Soleil mentre si fa accarezzare e coccolare. I follower restano senza respiro…



Balotelli e Dayane Mello beccati dai fotografi: fanno ancora coppia Chi 1 di 18 Chi 2 di 18 Chi 3 di 18 Chi 4 di 18 Chi 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Balotelli felice sui social 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Balotelli "spara" l'ultima sui social 16 di 18 L'estate difficile di Balotelli 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: