Dayane Mello: "Con Balotelli ci vogliamo bene"

Avevano avuto un flirt nel 2008, quando entrambi erano poco più che ragazzini. Una storia breve ma intensa, tanto che Dayane Mello e Mario Balotelli non l'hanno mai dimenticata. Tredici anni dopo c'è ancora un sentimento che li lega, anche se la modella brasiliana non si sbilancia: "Ci vogliamo bene, siamo legati", confessa al settimanale Chi.

Dayane è stata una delle protagoniste del "Grande Fratello Vip" insieme a Enock Barwuah, fratello di Mario. Quando Balotelli ha fatto la sua breve incursione per salutarlo, tra lui e la Mello è andato in scena un siparietto piccante a base di doppi sensi che ha suscitato non poca indignazione nel pubblico. Tra loro però si è ravvivata una scintilla che forse negli anni non si era mai spenta del tutto. Nelle scorse settimane sono stati avvistati insieme a Monza (dove lui gioca) e poi insieme a Milano, e il gossip sul ritorno di fiamma è impazzito.

Una dichiarazione della stessa Dayane a Casa Chi ha contribuito a smuovere ancora di più le acque. "C'è una persona, a dire il vero è da dieci anni che questa persona va e viene dalla mia vita, ci conosciamo da quando siamo piccoli, poi ci siamo separati perché abbiamo avuto entrambi figli, ma forse ora ho trovato un fidanzato". L'identikit calza a pennello al calciatore, che lei ha conosciuto quando avevano 18 e 19 anni e che ora ha due figli (Pia e Lion).

Ora la Mello mette le carte in tavola sulle pagine di Chi. "Non sono fidanzata, sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sapiamo? Vedremo..."

