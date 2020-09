Mario Balotelli si è fidanzato con la ex corteggiatrice Alessia Messina

“Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze”. Mario Balotelli dopo mesi di silenzio sentimentale e singletudine esce allo scoperto e al settimanale Chi annuncia di frequentare una donna. Si tratta della ex tentatrice di “Temptation Island” ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Alessia Messina. Il calciatore sarebbe già andato a conoscere la famiglia di lei in Sicilia.