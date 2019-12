Raffaella Fico e Mario Balotelli di nuovo insieme... su Instagram

In passato sono volati stracci, ma ora tra Mario Balotelli e Raffaella Fico è davvero tornata l'armonia. L'ultima prova è lo scatto social postato dalla showgirl e ricondiviso dal calciatore in cui posano abbracciati. Tempo fa lei aveva dichiarato: "Non tornerei con Mario, ma mai dire mai"...

Si sentono, sono amici, si punzecchiano via Instagram e la Fico ha anche preso le parti di Balotelli quando ha subito insulti razzisti. "L'ho perdonato per amore di mia figlia", aveva detto Raffaella in una recente intervista. Ora il loro abbraccio suggella la pace finalmente ritrovata. Resta solo un dubbio: si frequentano per il bene della piccola Pia o tra loro è scoccata di nuovo la scintilla?

