Raffaella Fico racconta gli insulti alla figlia: “A un genitore fa male, io come lo spiego a Pia?”

Suo papà Mario Balotelli ha subito insulti razzisti sui campi di calcio a Verona e adesso è toccato anche a Pia la bimba di 7 anni che il campione del Brescia ha avuto da Raffaella Fico. E' successo a scuola ed è stata proprio la showgirl a raccontarlo a "Pomeriggio Cinque": "Una bambina le ha detto: 'Sei una n**a di m***a e non ti posso dare la mano perché porti le malattie'. Infatti non si scambiavano nemmeno i giocattoli". Raffaella Fico ha aggiunto: "La bambina non c'entra è colpa dei genitori". La compagna di scuola di Pia infatti ha spiegato alle maestre che si comporta così perché la mamma le aveva detto che "I n*** portano le infezioni". Poi l'amara conclusione: "A un genitore fa male, io come lo spiego a mia figlia".