Scontro tra Raffaella Fico e Anna Falchi sui cori contro Balotelli

"L’ho visto dopo la partita ed era abbastanza scosso, nervoso e anche molto dispiaciuto. Non è la prima volta che capita. All’epoca quando stavo con lui mi è capitato che mi accoglievano facendo il verso della scimmia”. Raffaella Fico ha parlato in tv degli insulti razzisti a Balotelli durante la partita di Verona. Ma se l'ex di SuperMario si è schierata al suo fianco, Anna Falchi ha minimizzato l'accaduto: “Balotelli, peraltro, non è neanche simpatico”.