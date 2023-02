Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti: "Ora siamo in equilibrio"

Ospite a "Verissimo" Michelle Hunziker parla dell'equilibrio ritrovato con l'ex marito Eros Ramazzotti. I due sono uniti più che mai dalla gioia per la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti che presto li renderà nonni per la prima volta: "Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell'anima perché siamo maturati tutti e c'è la volontà di viversi come famiglia", dice la conduttrice al timone da mercoledì con lo show di Canale 5 "Michelle Impossibile and Friends".

L'amicizia lega oggi Michelle Hunziker e il cantante romano con il quale è stata sposata dal 1998 al 2009. "L'amicizia è come uno step dopo l'amore che si prova per una persona. Ci è voluto tempo ma è un investimento importante per noi e per i figli", dice la showgirl che da poi un consiglio a tutti i genitori che si stanno lasciando: "Facendo un percorso insieme anche dopo la separazione si può andare d'accordo e vivere in armonia".