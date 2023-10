Hanno organizzato una sfida di paintball con tanti amici della loro bimba, che si è divertita tra "bombe" colorate, palloncini e gustosi stuzzichini. Sia la showgirl che l'imprenditore hanno partecipato al party, ma sono sembrati più distanti che mai: sui social lei ha postato un video della giornata in cui l'ex marito non compare mai, e nemmeno i paparazzi hanno carpito attimi tra di loro.

Alla festa per Sole, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra essere calato il gelo. Si dividono in parti uguali le coccole delle figlie e del cane Odino, prima al guinzaglio con l'imprenditore e poi scatenato nei giochi con la showgirl. Nessuna foto con la famiglia riunita però, com'era avvenuto l'anno scorso: i due ex si tengono ben distanti. Michelle sorride ai fotografi come al solito, bellissima in jeans e tshirt nera, Tomaso affettuosissimo con le sue piccole dedica attenzioni solo a loro.



Festa sin dal mattino Michelle Hunziker ha festeggiato Sole sin dal risveglio, quando le ha portato per colazione due donut al cioccolato con le candeline. Nella stessa mattinata la showgirl ha celebrato anche gli 80 anni di sua madre Ineke: insieme al fratello Harold è andata sotto casa sua per cantarle "Tanti auguri".