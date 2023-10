Apre i social con la sua solita verve ma ha una carica di entusiasmo in più. Si festeggiano i 10 anni della figlia Sole Trussardi e gli 80 della madre Ineke. Tra candeline, dolcetti e sorprese al citofono è tempo di brindare in famiglia.

La mattinata di Michelle Hunziker comincia con due belle ciambelle con candeline dedicate alla figlia Sole Trussardi, la primogenita di Tomaso Trussardi. Per la sua bimba la conduttrice tv prepara i donuts al cioccolato che porta direttamente in camera per colazione con il numero 10 da soffiare. Poco più tardi, una volta accompagnate a scuola Sole e Celeste, 8 anni, Michelle va dalla madre. Insieme al fratello Harold suona al citofono e i due intonano gli auguri per Ineke che compie 80 anni.

Adora stare con le figlie Michelle Hunziker è una mamma dolcissima e ama condividere il suo tempo libero con le tre figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. “Amo organizzare attività insieme alle mie bambine, ad esempio giri in bicicletta o pranzi con tutta la famiglia, gustosi brunch. E adoro i nostri pigiama-days: quando è brutto tempo restiamo in pigiama e guardiamo un film” ha confidato la Hunziker in una recente intervista.

Michelle nonna ribelle Non solo una mamma dolcissima, Michelle Hunziker è anche una tenera nonna giovane, sprint e pure un po’ ribelle. Di recente, intervistata a Verissimo, la conduttrice tv ha ammesso di avere un bellissimo rapporto con le figlie. Con Aurora Ramazzotti ha legato ancora di più durante la gravidanza e con la nascita di Cesare il loro rapporto è diventato più forte di prima. “Devo confessare che io trasgredisco spesso alle regole che Aurora Ramazzotti mi vuole imporre su Cesare, ma d’altronde ho cresciuto tre figlie, so come si fa. Lei vuole che io metta in riproduzione questi suoni bianchi (pioggia che cade, ecc…) mentre il piccolo dorme, ma io non lo faccio mai. Bisogna far riposare i cervelli di queste piccole creature. Poi vorrebbe che io gli dessi il biberon a mezzanotte, senza svegliarlo, ma io devo fargli fare il ruttino e finisce che stiamo svegli insieme fino all’1:30″ ha confessato Michelle.