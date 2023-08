La conduttrice rivela i trucchi per essere in forma: dall'alimentazione sana allo sport

Ma come fa ad avere un fisico così? Certo Madre Natura ha aiutato, ma la conduttrice non si è mai adagiata sugli allori. Il suo stile di vita è sano e dinamico, tra alimentazione controllata e tanto sport. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato quali sono i suoi segreti.

Leggi Anche Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna

Michelle Hunziker ha trascorso l'estate in Sardegna con tutta la big family: le figlie Aurora Ramazzotti e Sole e Celeste Trussardi, il nipote Cesare e un nutrito gruppo di amici. In bikini la conduttrice sfoggia come sempre un fisico invidiabile, tonico e atletico: una nonna decisamente sexy...



La passione per lo sport Quella per il fitness è una grande passione che Michelle Hunziker condivide con sua figlia Aurora Ramazzotti. "Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi" ha rivelato la conduttrice. "Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente", ha detto al settimanale.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in partenza per le vacanze con tutta la big family



Alimentazione sana "E' importantissimo equilibrare i macronutrienti: grassi, carboidrati e proteine, almeno durante la settimana, visto che veniamo da un periodo in cui si è un po’ esagerato con il cibo e anche con l’alcol" ha spiegato Michelle Hunziker. Da una colazione ricca di proteine a base di yogurt e frutta secca, completata da un caffè e qualche fetta biscottata. A pranzo un pasto completo e con pochi grassi e una cena leggera ma con un po' di tutto sono la sua routine a tavola.