Ma Michelle Hunziker è soprattutto una mamma a tutto tondo e con le sue tre figlie, oltre ad Aurora ci sono Sole e Celeste Trussardi, sceglie di condividere il tempo libero. “Amo organizzare attività insieme alle mie bambine, ad esempio giri in bicicletta o pranzi con tutta la famiglia, gustosi brunch. E adoro i nostri pigiama days: quando è brutto tempo restiamo in pigiama e guardiamo un film” ha confidato la Hunziker.

Durante il lancio del Swiss Family Village Michelle Hunziker ha parlato anche della sua predisposizione alla costanza e alla disciplina. La sua “svizzeritudine” si traduce nell’avere “sempre degli obiettivi davanti agli occhi e nell’essere in competizione con se stessi”. “Sono retaggi della mia infanzia in Svizzera” ha detto aggiungendo l’amore per i boschi e per la natura e il desiderio di avere tanto verde anche in città.

Il bello della vita

Anche per Michelle Hunziker non sempre è tutto rose e fiori. Ma la conduttrice tv ammette che la sua tattica per regalare felicità è quella di mostrare sempre il bello della vita. “Se le persone sapessero quante cose devo affrontare quotidianamente, come tutti d'altronde, non ci crederebbero – ha confidato Michelle a “Vanity Fair” - La mia missione è quella di intrattenere, far stare bene gli altri. E quindi ho da sempre l’attitudine a non condividere le cose brutte della mia esistenza. Anche perché non voglio pesare sugli altri. È il mio carattere. Di conseguenza le cose meno belle le condivido nella privacy con me stessa o con una buona amica”.