Michelle Hunziker esce allo scoperto con il nuovo amore? La conduttrice tv pubblica uno scatto in cui appare in sella a una moto durante una gita.

Michelle Hunziker sorridente e sportiva in sella a una Ducati rossa con il numero 1 scrive nella didascalia del post: gita. Accanto si vede un’altra moto e un motociclista di spalle. E’ il primo indizio della showgirl che da mesi appare sempre in versione single. L’immagine esalta gli appassionati di due ruote, mentre i gossippari indagano sui dettagli. “Tutti in piedi sul divano! Cosa ha fatto ‘sta ragazza? Hunziker c’è, Hunziker c’è, Hunziker c’è” scrive Guido Meda. Un fan aggiunge: “Eri già perfetta, così sei andata oltre”. Nina Zilli commenta: “Grande Mich! Non sapevo che anche tu fossi una motociclista”.

Michelle Hunziker ha un nuovo amore Che Michelle Hunziker avesse un nuovo amore si era detto giorni fa sui social. Ma ora l’uomo che fa battere il cuore della sexy conduttrice ha un nome e cognome. Dopo l’immagine della Hunziker in moto, Alessandro Carollo ha pubblicato immagini simili con la stessa compagnia di amici, la stessa moto e lo stesso giubbotto di pelle. Da qui il collegamento tra Michelle e l’osteopata romano.

Chi è Alessandro Carollo Michelle Hunziker è innamorata. La nuova fiamma sarebbe Alessandro Carollo, uno degli osteopati più conosciuti nell’ambiente vip. Docente e fondatore della European Academy of Osteophaty e pure dell’Osteopathic Institute, lavora a Roma, Milano e Napoli. Carollo, 41 anni, si è laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma e nel suo studio riceve molti personaggi famosi. Ha curato Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez. E’ un caro amico di Gessica Notaro e Filippo Bologni. Pare abbia avuto dei flirt con la Canalis, la Gregoraci e forse la Barale.