Aurora Ramazzotti ha paura del parto: "Per fare un figlio ci vuole un po' di incoscienza"

Aurora Ramazzotti non si è mai tirata indietro davanti alle domande dei follower, e anche a quelle sulla gravidanza risponde senza falsi pudori. Le chiedono se abbia paura e lei non fatica ad ammetterlo: "Mi ca*o sotto", scrive. "Volevi davvero avere un figlio in questo momento della tua vita?" domanda un fan indiscreto. E lei spiega: "Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’ ma comunque ogni fase della vita trovo porti con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po' di sana incoscienza. Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me".



Gravidanza social - Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua dolce attesa a settembre con un divertente video social, ma erano già settimane che si vociferava della sua gravidanza. Lei si era presa i suoi tempi, chiedendo rispetto per il suo silenzio. Una volta uscita allo scoperto però non si è più fermata, dal gender reveal party alle foto con il pancione in mostra. Lei e Goffredo Cerza non vedono l'ora di diventare genitori e anche i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non stanno più nella pelle.

Capodanno col pancione - Il 2023 sarà ricco di cambiamenti per Aurora Ramazzotti e lei ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno alla grande. Ha trascorso qualche giorno a Bormio insieme a Goffredo Cerza e a un gruppo di amici, tra cui Tommaso Zorzi. Al bebè che sta per arrivare ha dedicato un commovente messaggio su Instagram: "Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo 'prima' e che frettoloso si avvicina il momento 'dopo' di te... Fa pensare che con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te. Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia. E proprio così ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so.. sarà un bellissimo disastro" ha scritto, concludendo: "Non sono mai stata in grado di visualizzare il futuro e al passato non sono tanto affezionata, forse è questo che mi rende incosciente ma libera. E quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso, a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è.. che non vedo l’ora. 2023, arriviamo".