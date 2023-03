Aurora Ramazzotti, dopo la gravidanza arrivano le nozze con Goffredo Cerza?

e anche sposa? Sembra proprio che la proposta di nozze da parte di Goffredo Cerza si arrivata e che lei abbia accettato. A provarlo è l'anello prezioso che sfoggia all'anulare sinistro in un video social postato da Michelle Hunziker . Una volta nato il suo primo figlio, ci sarà un altro motivo di festa in famiglia.

Michelle Hunziker inquadra con orgoglio il pancione di Aurora Ramazzotti prossima al parto ma, mentre lei è in estasi davanti alle forme della gravidanza, ai follower non sfugge il dettaglio del brillocco al dito dell'influencer. Il matrimonio sembra essere nell'aria e a quanto pare la proposta di Goffredo Cerza sarebbe arrivata a Natale. A ben guardare infatti il gioiello aveva già fatto la sua comparsa, passando però inosservato. Da parte dei futuri genitori non c'è stata nessuna conferma ufficiale, del resto al momento sono concentrati solo sull'accoglienza da riservare alla new entry.

