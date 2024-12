Michelle Hunziker è stata sposata due volte con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la primogenita Aurora, e con Tomaso Trussardi, padre di Sole e Celeste. “Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale. A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, ‘Ciao, come stai?’” ha detto la Hunziker di Eros precisando però che tra i due non c’è un ritorno di fiamma.