Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare non hanno scelto il Kenya a caso. A Watamu, a nord di Mombasa, i genitori del futuro marito dell'influencer hanno una casa: il viaggio in terra africana è quindi anche un'occasione per ritrovarsi, visto che i Cerza vivono a Roma e non hanno modo di frequentare assiduamente il nipotino. Dalla vacanza Aurora manda cartoline social ai follower posando in costume sorridente e spensierata. "Dicono che il sole africano sia potentissimo. Potente abbastanza da abbronzare me?" si domanda appena sbarcata in spiaggia. "Ok bruciata", aggiunge a distanza di qualche ora, mostrando la schiena arrossata.