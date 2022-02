Alvise Rigo a Zanzibar con la sua ballerina del cuore Tove Villfor

Prosegue la storia d’amore, nata in sordina sotto i riflettori di “Ballando con le stelle”, tra Alvise Rigo e la ballerina Tove Villfor? Lo sportivo e la sua “maestra” sono partiti per Zanzibar per una vacanza rilassante all’insegna della natura, ma gli interessi dei due sono molto diversi. Nei rispettivi social si riprendono singolarmente, ma c’è da scommettere che tra di loro la passione è ancora… alle stelle!

“Io e Alvise abbiamo deciso di condividere questa vacanza anche se noi abbiamo degli interessi molto diversi – spiega la ballerina in una storia sulla spiaggia – Questa è una cosa che si vede tantissimo proprio oggi perché lui sta da qualche parte (non so neanche dove perché l’ho perso dopo due secondi) e fa kitesurf, io invece sto qui”. E si mostra distesa al sole a crogiolarsi, mentre l’ex rugbista si dedica allo sport d’acqua.

Leggi Anche La ballerina Anastasia Kuzmina non sta più con il surfista Francisco Porcella



L’intesa nata durante il programma di ballo è proseguita, tanto che Alvise e Tove hanno deciso di concedersi una vacanza a Zanzibar insieme. Lo sportivo, ora modello, non si sbilancia e in una recente intervista a “Verissimo” aveva detto: “Amore? Ovviamente ho avuto anch’io le mie esperienze. Diciamo che le mie quarantene le ho passate da solo, cercando sempre una buona compagnia. Ciò non toglie che in questo momento sto cercando di concentrarmi un po’ su un percorso di vita, lavorativo. E per carità, nel caso in cui arrivasse qualcosa, sarei pronto, ho una certa età e quindi le mie esperienze le ho fatte”.

Samanta Togni ha detto sì “ballando”: ecco tutte le foto delle nozze Instagram 1 di 36 Instagram 2 di 36 Instagram 3 di 36 Instagram 4 di 36 Instagram 5 di 36 Instagram 6 di 36 Instagram 7 di 36 Instagram 8 di 36 Instagram 9 di 36 Instagram 10 di 36 Instagram 11 di 36 Instagram 12 di 36 Instagram 13 di 36 Instagram 14 di 36 Instagram 15 di 36 Instagram 16 di 36 Instagram 17 di 36 Instagram 18 di 36 Instagram 19 di 36 Instagram 20 di 36 Instagram 21 di 36 Instagram 22 di 36 Instagram 23 di 36 Instagram 24 di 36 Instagram 25 di 36 Instagram 26 di 36 Instagram 27 di 36 Instagram 28 di 36 Instagram 29 di 36 Instagram 30 di 36 Instagram 31 di 36 Instagram 32 di 36 Instagram 33 di 36 Instagram 34 di 36 Instagram 35 di 36 Instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: