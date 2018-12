La ballerina Anastasia Kuzmina non sta più con il surfista Francisco Porcella

E' naufragato alla prima onda l'amore tra Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella . La storia tra la ballerina e il surfista nata dietro le quinte di Ballando con le stelle è finita. Lei è delusa e amareggiata e al settimanale Diva e Donna confessa: "Ho scoperto che non era la sola nel periodo in cui siamo stati insieme... Sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di poi, avevo avuto qualche sentore di non essere la sola".

"Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile – racconta Anastasia, che per superare il dolore di questa rottura sta andando dallo psicologo e si sfoga spesso con la madre – Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d'onda".



L'amore nato sulla pista da ballo non ha retto. "Lui è bello, gentile, dolce, sensibile, è uno spirito libero, ma non è stato un bravo fidanzato" racconta la Kuzmina di Porcella che invece ha dichiarato ad altri giornali di essere single e felice. Ora tra i due è calato il gelo. "Da tre settimane ho chiuso con lui... è necessario che io mi allontani da lui". E così Anastasia si butta a capofitto nella sua passione, il ballo.