Arisa e Vito Coppola "ballano" ancora insieme... inseparabili anche durante le feste di Natale

La coppia di ex ballerini non smette di... ballare insieme. Arisa e Vito Coppola sembrano infatti insperabili anche fuori dalla pista da ballo. E il gossip si scatena. La cantante ha condiviso una serie di storie Instagram in cui è in auto con il suo maestro di danza in direzione di Napoli: "Guardate chi c'è con me... Si è tagliato i capelli, sembra ancora più piccolo, un teenager", dice Arisa.

Insieme quindi anche durante le feste di Natale, come ci tiene a mostrare la cantante, mentre si riprende a bordo di un'auto con il suo smartphone e scambia battute con il suo compagno di viaggio.

Sorridenti e in grande sintonia i due mettono i fan al corrente dei loro imminenti programmi: "Dove siamo?" chiede lui: "In mezzo al traffico, per arrivare al centro di Napoli ci stiamo mettendo una vita, andiamo a trovare un amico... ", risponde lei, che poi aggiunge: "Guardate quanto è bello questo bimbo, è bellissimo.. Pure io però".

Tra ammiccamenti e sorrisi complici i due poi fanno piani per la serata, proprio come una vera coppia di fidanzati: "Cosa mangiamo stasera?" domanda Vito: "Sicuramente tanto perché c'ho fame, però cosa ancora non lo so, ora vediamo...", replica Arisa...