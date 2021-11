Arisa pronta per un porno? Rocco Siffredi le lancia una proposta: "Con te farei il film dei film"

Per Rocco Siffredi non ci sono dubbi: Arisa è pronta per un film porno, anzi il film dei film porno. Lo ha dichiarato lo stesso regista e attore hard in un'intervista a MOW - Men on Wheels in cui le lancia una vera e propria proposta di lavoro, un film a luci rosse o anche solo un videclip hard. Insomma la svolta hot della cantante non è passata inosservata a nessuno, tanto meno agli addetti ai lavori. Con l'uscita del nuovo album "Ero romantica", che inizialmente si sarebbe dovuto intitolare "Porno Romantica", è stata la stessa Arisa a dichiarare di essersi stancata di essere "solo quella che fa emozionare":"Mi sento bella e attraente come mai prima d'ora". Ed è pronta a mostrarlo a tutti.

Come ha fatto in uno dei recenti scatti postati su Instagram in cui appare in tutta la sua burrosa e sensuale femminilità senza veli. Promuovendo il suo nuovo album poi la cantante ha voluto sottolineare come nel disco siano presenti sia la sua parte romantica sia quella erotica aggiungendo: "Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn... ci penserei. Ma non parlo di porno, parlo di erotismo".

Arisa sempre più sexy ed esplosiva Instagram 1 di 13 ufficio-stampa 2 di 13 twitter 3 di 13 agenzia 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 ufficio-stampa 7 di 13 agenzia 8 di 13 ansa 9 di 13 ansa 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Scatti e dichiarazioni che Siffredi ha subito intercettato. "Arisa è sexy a livelli surreali", ha dichiarato il re del porno: "Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei" e ha poi aggiunto: "Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche - perché no? - artisticamente.