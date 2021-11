Arisa manda i social in tilt: tutta nuda sfoggia la sua "morbida felicità"

Arisa sempre più sexy ed esplosiva Instagram 1 di 13 ufficio-stampa 2 di 13 twitter 3 di 13 agenzia 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 ufficio-stampa 7 di 13 agenzia 8 di 13 ansa 9 di 13 ansa 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

"C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta", così Arisa lancia il suo ennesimo messaggio di body positivity e annuncia il suo disco in arrivo il 26 novembre, condividendo uno scatto, che, in poche ore, ha letteralmente mandato i social in tilt. Nuda, sensuale e provocante come non mai. I tempi in cui cantava “Sincerità”, sfoggiando look stravaganti ed estrosi, sono definitivamente archiviati. L'artista si è trasformata in una agguerrita paladina della body positivity, orgogliosa di mostrare la sua esplosiva femminilità. E guarda caso il nuovo album si intitolerà "Ero romantica".