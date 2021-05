Arisa in topless: "Sai che c'è? Mi voglio celebrare, bella e perfetta... a modo mio"

Arisa, eccola senza trucco e senza inganno 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 instagram 11 di 23 instagram 12 di 23 instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 agenzia 16 di 23 Instagram 17 di 23 instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 instagram 20 di 23 instagram 21 di 23 ufficio-stampa 22 di 23 agenzia 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Paladina della body positivity Arisa torna a far parlare di sé con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La cantante si mostra in topless, con il seno coperto solo dai fili intrecciati di una tenda, in una posa molto sensuale e scrive: "Ci sono cose che non potrai fare più... il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio".