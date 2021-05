Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a "mollarla"... di nuovo: "Sii felice, senza di me"

Come su un ottovolante, tra continui su e giù senza sosta. E' così che va avanti, da qualche mese, la burrascosa relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo e quel matrimonio, che era fissato per settembre, sembra essere sempre più lontano. Solo pochi giorni fa la cantante aveva smentito le voci dell'ennesima rottura postando alcuni scatti insieme al fidanzato. Adesso però è proprio lui che le dice nuovamente addio con un lungo post su Instagram in cui cita "La solitudine dei numeri primi" (il film di Saverio Costanzo tratto dal libro di Paolo Giordano , ndr): "Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo perché l'amore capita e basta, io però sono divisibile", scrive il manager: "Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice, provaci ora senza di me #buonavita".



Da marzo ad oggi non si contano nemmeno più le volte in cui i due fidanzati si sono lasciati e poi riappacificati.

A chiudere era stato per primo il manager, che, due mesi fa, aveva confermato la rottura con un post su Instagram: "L'amore è per i coraggiosi ed io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio". Andrea aveva deciso di riprendersi l'anello perché non era certo dell'amore di Arisa. A suo dire, infatti, la compagna non lo avrebbe mai trattato da fidanzato: "Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea".

Arisa aveva subito risposto per le rime: "Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva “condividermi” con nessuno". Ad aprile però i due sembravano essere tornati insieme come facevano pensare i tanti scatti insieme condivisi da entrambi suoi rispettivi profili social.

Poi durante un “weekend di fuoco”, un’ennesima brusca lite pare li abbia portati nuovamente alla definitiva separazione e all’addio ai progetti di matrimonio. Reduce dalla finale di “Amici 20” infine Arisa aveva deciso di smentire il gossip attraverso la sua pagina Instagram, pubblicando sulle stories, senza aggiungere dichiarazioni, dei teneri scatti che la vedevano a fianco del fidanzato Andrea Di Carlo, con la scritta “Noi":

Adesso Di Carlo però è tornato all'attacco ribadendo la rottura e "accusando" Arisa di essere un "numero primo" e di non "saper mettere la loro relazione al primo posto": "In senso metaforico i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per se stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con se stessi e con il nulla. (...) per me è impossibile stare con un numero primo . Ma in fondo per una star è facile sentirsi un numero primo, ed io non posso biasimare nessuno ne giudicare . Chi è senza peccato scagli la prima pietra ( dice il Vangelo ). Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l'audacia di mettere la relazione al primo posto, che sia in grado di comprendere ed accogliere le mie debolezze ma anche di saper dire dei no quando serve, perché i NO aiutano a crescere". Se le nozze tra i due sono da considerarsi definitivamente un ricordo lo potrà dire solo il tempo.