Ilary Blasi, 43 anni, e il compagno, 37, si stanno godendo una vacanza sulla neve in una delle stazioni sciistiche più famose ed esclusive del mondo. Sui social mostrano scorci delle loro cene romantiche, dei giri con la motoslitta e del relax in baita. E sugli anulari spiccano le fedine che si sono scambiati a novembre in occasione del loro secondo anniversario, festeggiato a New York la città in cui è sbocciato l’amore. Pare che una volta concluso il divorzio da Francesco Totti, Ilary voglia sposare Bastian Muller. “Dicono che il secondo matrimonio è più bello, quindi…” aveva detto la showgirl in un’intervista al “Corriere della Sera”.