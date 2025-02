È morto il cane di Francesco Totti, il post straziante di Chanel

"Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’uno vicino a l’altro - ha proseguito -. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre. Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, e io questo non lo scorderò mai. Sei entrato dentro casa il 14 febbraio del 2014 a soli tre mesi e hai deciso di andare via esattamente nello stesso momento. Ti amo tanto, ciao amore mio Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita".