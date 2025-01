Ilary Blasi e Bastian Muller a cena a Roma con i genitori della showgirl posano per uno scatto tutti insieme felici e sorridenti. Del resto, pochi giorni fa ospite a "Verissimo" la ex di Totti aveva detto del compagno con cui ha una relazione da ormai due anni: “Bastian è stata una sorpresa per me, in famiglia lo amano tutti”. E in effetti, la confidenza e la complicità sono evidenti. Non importa se Noemi Bocchi lancia frecciatine social, Blasi e Bastian se la ridono.