Ilary Blasi ai Caraibi, il bagno al tramonto infiamma i social

Ilary Blasi ha iniziato l’anno all’insegna del sex appeal. Dall’isola di St. Barth dove sta soggiornando insieme al fidanzato Bastian Muller invia scatti mozzafiato in bikini, in topless e in abiti da sera eleganti e seducenti. Sulla spiaggia incantevole del gioiello dei Caraibi, passeggia insieme alla sua dolce metà, si lascia fotografare mentre si immerge in acqua al tramonto e stuzzica i fan con scorci di seno e pelle nuda.