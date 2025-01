Quando Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti, erano passati solo pochi mesi dall'annuncio della separazione da Francesco Totti, che aveva già iniziato una nuova relazione con Noemi Bocchi. L'imprenditore tedesco si è chiesto nei primi tempi quale fosse il suo ruolo in tutto questo. "La cosa più difficile da fargli capire? Quando sono uscite le foto, poi, un pochino ha avuto dei dubbi sul fatto che lo stessi facendo per ripicca. Ha dubitato che non fossi sincera. Ci sta", ha detto la conduttrice che poi ha spiegato di essere riuscita a fargli capire come stavano davvero le cose. "Sui giornali c’era un po’ la caccia al nuovo uomo, quindi lui ha pensato che lo potessi usare in qualche modo e lì per lì è rimasto un po’ così. Ovviamente per lui era tutto nuovo, sai, le foto, l’impatto mediatico. Non è uno che guarda televisione. A parte che fa tutt’altro. Ma poi in Germania, mi ha spiegato lui, non hanno dei miti o dei personaggi. Lui mi dice: ‘A me non frega niente del gossip’. Quindi Bastian a quest’attenzione non era sicuramente abituato, non era a suo agio".