Nuovi obiettivi nella vita di Ilary Blasi che da quando si è separata da Francesco Totti dopo 20 anni insieme, ha svoltato. Non solo in amore con un nuovo compagno con cui condividere la passione per i viaggi, ma anche con interessanti progetti in tv (a partire dal docufilm in cui parla della fine del suo matrimonio con l’ex calciatore). E ora con l’ennesima sfida: arrivare alla laurea in Criminologia. La showgirl ha già superato i test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano, ma mette le mani avanti: “Io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo” ha detto all’Adnkronos.