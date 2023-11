Ilary Blasi rompe il silenzio su Francesco Totti: "Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere".

In tribunale si sono affrontati a muso duro, tra rolex e reciproche accuse, ma ora la Blasi fa luce sui retroscena più intimi e familiari: "L'ho sposato per amore, non potevo credere avesse fatto una cosa del genere".

Leggi Anche Ilary Blasi fa shopping sexy con Bastian Muller

Leggi Anche Francesco Totti con Noemi Bocchi alle terme preferite da Ilary Blasi

Tgcom24

Ilary Blasi-Francesco Totti: l'incontro a 19 anni In un docu-film Ilary Blasi si racconta per la prima volta: dai primi passi nel mondo dello spettacolo al grande amore con Francesco Totti. "Francesco l'ho sposato per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti", ha raccontato.

Lo shock del tradimento Nel documentario anche la testimonianza della mamma e delle sorelle, che hanno vissuto insieme a lei tutti gli alti e bassi della relazione. Hanno visto Ilary crescere e innamorarsi di un calciatore famoso. Ma poi è arrivata la carriera, che forse ha messo in crisi l'equilibrio della coppia. Il punto di svolta per loro è arrivato a inizio 2023. "A gennaio andiamo a cena e ho iniziato a notare un marito diverso. E da là un disastro", ha confessato la Blasi. Poco dopo iniziano a circolare le voci su un possibile tradimento di Francesco Totti: "Mi sono chiesta: 'credo a mio marito o ai giornalisti?'. Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni avesse fatto una cosa del genere".