Famiglia allargata in vacanza per allontanare le preoccupazioni

Con l’ex calciatore e la nuova compagna ci sono Isabel Totti e Sofia e Tommaso Caucci, che la Bocchi ha avuto dal precedente matrimonio. L’allegra famigliola ha scelto un resort in Toscana, ma non uno qualsiasi, bensì quello preferito da Ilary Blasi. La conduttrice tv ci era stata a settembre con le figlie e con Bastian Muller. Una coincidenza?

Le foto con Noemi Bocchi Francesco Totti, 47 anni, ripercorre i luoghi del cuore di Ilary Blasi per le sue vacanze con Noemi Bocchi, 35. Non solo frequenta gli stessi ristoranti e locali con cui amava passare il tempo libero con la ex ma anche sceglie le stesse location per il suo relax in famiglia. Il settimanale “Chi” ha pizzicato lo sportivo con la nuova compagna a San Quirico D’Orcia, in provincia di Siena, immerso nelle acque termali della piscina del resort tra il verde.

Le figlie di Totti alle terme Ilary Blasi nel resort in Toscana ci andava in coppia con Francesco Totti prima e ci è tornata a settembre alle terme con Bastian Muller e le figlie Isabel, 7 anni, e Chanel Totti, 16 (insieme al fidanzato Cristian Babalus). Per loro una mini-vacanza all’insegna del relax e delle risate con l’allegra combriccola immersa nella piscina tra le colline senesi. Ora Isabel è approdata ancora in quel luogo magico ma questa volta insieme a papà Francesco Totti, alla nuova compagna Noemi Bocchi e ai figli di lei Sofia, 12 anni, e Tommaso,9.

Totti e Noemi Bocchi, le news e le preoccupazioni Francesco Totti è un papà amorevole e giocherellone. Dispensa attenzioni alla sua Isabel ma copre di coccole anche i figli della compagna Noemi. In acqua l’allegra famiglia allargata si diverte e si rilassa, poi la coppia entra nel resort e dalla vetrata controlla i bambini in piscina in perfetta armonia. Le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini arrivano alla vigilia di un’intervista-documentario di Ilary Blasi che promette di rivelare tanti particolari inediti sulla vita con Francesco Totti e sulla separazione dall’ex calciatore. Lo sportivo sarà preoccupato? Ha scelto le terme per alleviare la tensione di queste giornate d’attesa? Noemi Bocchi prova a scioglierlo massaggiandogli il viso con dolcezza, ma saranno le coccole con Isabel a fargli dimenticare i pensieri.

Totti e Noemi, una coppia innamorata tra Montecarlo, Madrid, Dubai, California e Caraibi Francesco Totti e Noemi Bocchi viaggiano molto non solo per inseguire gli appuntamenti calcistici come la partita a Madrid o a Montecarlo o gli eventi mondani come il Globe Soccer Awards di Dubai, ma anche si godono le vacanze in famiglia come quella in California, il safari in Sudafrica, le coccole ai Caraibi.