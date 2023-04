Francesco Totti a Madrid con Noemi, Ilary Blasi all'Eur con Bastian

Francesco Totti a Madrid Francesco Totti non perde occasione per godersi gli appuntamenti calcistici insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, reduce da un intervento chirurgico per combattere la diastasi addominale. Il selfie di coppia allo stadio a Madrid impazza sui social, lo sportivo si fotografa insieme alle vecchie stelle del pallone e appare felice e soddisfatto. Ma ancora non ha visto cosa succede a Roma…

Ilary Blasi all’Eur con Bastian Ilary Blasi dopo il successo della prima puntata dell’Isola dei famosi torna a Roma e in attesa di ripartire per Milano si gode la città eterna con Bastian Muller. Girano sul web foto di famiglia al parco e momenti di felicità per le vie della capitale. Il nuovo fidanzato viene ospitato nella villa all’Eur che la conduttrice condivideva con Totti e che il tribunale ha deciso spetti a lei dove ci vivrà con i figli. Filma la piccola Isabel che gioca in salotto con la cuginetta Nicky e si sente la voce dell’imprenditore tedesco che sta partecipando al gioco. La terzogenita di Totti è bellissima con il suo sorriso contagioso e il visino dolcissimo. Tenera, guarda Muller e fa le smorfie tra una partita e l’altra. Sicuramente l’ex capitano non avrà gradito il video e anche i follower fanno notare a Ilary che postare quel siparietto è stato un colpo basso.



Le decisioni del tribunale e la prossima udienza Ilary Blasi e Francesco Totti hanno un primo provvedimento sulla separazione giudiziale in corso. Stabilito l’affido condiviso dei figli, Cristian e Chanel si alterneranno nelle rispettive dimore di mamma e papà, mentre per Isabel ci sarà un preciso calendario stabilito dal tribunale. I tre ragazzi vivranno all’Eur con la madre (la villa costerà circa 30mila euro al mese alla conduttrice, lui invece continuerà a pagare il mutuo), le spese di mantenimento dei figli ammontano a 12.500 euro mensili, la ex coppia dividerà quelle straordinarie, mentre le scolastiche saranno a carico dello sportivo per il 75%. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 20 settembre.

La nuova Ilary Blasi Ilary Blasi è tornata in tv la settimana scorsa con l’Isola dei famosi. E’ apparsa in grandissima forma, felice, sorridente e ironica come sempre. Ha sfoggiato un nuovo look con tanto di capelli biondissimi con frangetta e outfit elegante, ma soprattutto ha sfoderato la sua consueta verve. Durante la trasmissione ha regalato alcune frecciatine dirette all’ex, come per esempio: “Per uno che va c’è sempre uno che arriva”.