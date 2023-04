"Isola dei Famosi", esordio vincente: il reality è leader della serata

Ottimo risultato anche sui target giovani: 39.4% tra i 25-34enni. Sui social “L’Isola dei Famosi” è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

"Canale 5 festeggia il ritorno in TV di uno dei real-show più attesi dell’anno - spiega Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - L’“Isola dei Famosi” segna anche il ritorno in conduzione di una delle più brillanti star della scuderia Mediaset, Ilary Blasi, in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e il confermatissimo inviato Alvin. Un’edizione che si promette avvincente, contraddistinta dalla brillante regia di Roberto Cenci, che con Banijay Italia e Mediaset danno vita a un programma produttivamente sfidante, costantemente al centro di media e social, con tante declinazioni sulle reti e la piattaforma del Gruppo Mediaset. Buon lavoro a tutti!".