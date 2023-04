Francesco Totti e Ilary Blasi di nascosto in tribunale, udienza segreta

Faccia a faccia segretissimo in tribunale a Roma

E’ iniziato a sorpresa il processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per i due ex è stato scelto un trattamento di favore per evitare il clamore mediatico. Il giudice Simona Rossi, dopo che la prima udienza era stata rinviata, ha concordato solo nei due giorni precedenti il primo faccia a faccia. La conduttrice e lo sportivo sarebbero entrati in aula venerdì intorno alle 17.30 e si sarebbero protratti ben oltre l’ora di cena. Lui era accompagnato dagli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci, lei assistita da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Difficile sapere cosa si siano detti visto che tra l’altro a quell’ora il tribunale era deserto. Probabilmente la Rossi avrà tentato una conciliazione, ma essendoci poco spazio per un accordo, potrebbe essersi riservata di decidere se aprire o meno l’istruttoria per la causa.