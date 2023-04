Ilary Blasi, la villa all'Eur le costerà 30mila euro al mese

Ilary Blasi voleva la villa all’Eur e l’ha ottenuta ma quanto le costerà! Secondo il “Corriere della Sera”, le spese di gestione della proprietà da 1500 metri quadrati con 25 stanze, due piscine, spa, palestra , campo da calcetto e da tennis si aggireranno sui 30mila euro al mese. La dimora è dotata di ogni costoso comfort: pare ci sia pure un macchinario per la separazione automatica della spazzatura. E poi ci sono i domestici, i giardinieri, gli addetti alla sicurezza, le bollette. E chissà se le spese pazze spaventeranno Ilary tanto da indurla a lasciare la villa all’ex, proprio come lui spera ( arrabbiato dopo aver visto Bastian Muller ospite all'Eur e al parco con Isabel)!

L’assegno di mantenimento da 12.500 euro mensili

Il giudice del tribunale di Roma ha stabilito che a Ilary Blasi andranno 12.500 euro mensili che Francesco Totti verserà per il mantenimento dei tre figli. La conduttrice tv, durante l'udienza segreta, aveva chiesto il doppio, visto che comprende vitto, abbigliamento, benzina, telefono. Le spese straordinarie saranno divise a metà tra i due ex coniugi, mentre quelle scolastiche sono a carico del papà per il 75%. La prossima udienza è già stata fissata per il 20 settembre.