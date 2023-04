Francesco Totti al ristorante con la mamma e Noemi | "C'è idillio" tra le due donne dell'ex calciatore

Io, mammeta e tu...

È proprio il caso di dirlo. Francesco Totti ha trascorso una serata insieme con la mamma Fiorella e la compagna Noemi Bocchi. La cena è raccontata in esclusiva dal settimanale Chi. I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino a Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell'ex calciatore. La suocera e la nuova "nuora" si siedono vicine, un dettaglio significativo. Mamma Fiorella mostra di avere un debole per Noemi: con lei è sorprendentemente affettuosa, tanto che non mancano sorrisi e qualche timido abbraccio.