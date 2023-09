Niente party sbalorditivi o cene in pompa magna con baci a favor di paparazzo, questa volta per i suoi 47 anni Francesco Totti ha scelto una location privata. E’ stata Noemi Bocchi ad organizzare l’allestimento sul grande terrazzo a Roma Nord per accogliere i parenti e brindare al compleanno dell’ex calciatore. Poi ha postato alcuni scatti social per i follower in cui si vede la grande tavolata. Invitati anche i fidanzati dei figli di Francesco, Cristian Babalus quello di Chanel Totti, 16 anni, e Melissa Monti per Cristian Totti, 17. Noemi ha pubblicato anche la foto di sua figlia Sofia Caucci con Isabel Totti per sottolineare l’armonia che regna nella grande famiglia allargata.

Gli auguri social A Francesco Totti hanno voluto tutti mandare un messaggio social. Ma è stata Noemi Bocchi ad aprire le danze con il suo “Auguri vita” con una bella foto di coppia. “Auguri papo. Ti amo da morire. Per sempre io e te” ha scritto Cristian Totti. “Auguri, solo noi sappiamo” è la didascalia di Chanel a un’immagine che la ritrae insieme al fratello in campo con il papà.

I rapporti tesi con Ilary Non sono ovviamente arrivati gli auguri di Ilary Blasi con cui Francesco Totti vanta rapporti tesissimi. La coppia si sta fronteggiando sul piano legale. Il 20 settembre è andata in scena l’udienza per la separazione, ma senza la presenza delle parti, in cui discutere dell’addebito. E in attesa del prossimo match in aula, i due ex non risparmiano frecciatine reciproche. Qualche giorno fa, Totti e la Blasi si sono ritrovati allo stadio per assistere alla partita di calcio di Cristian Totti che milita nella Primavera del Frosinone. Ilary, sugli spalti con i genitori, ha scattato un selfie con la fidanzata del figlio, Melissa Monti e l’ha postata sui social. L’amica di Noemi Bocchi ha pensato bene di mostrare la Storia a Totti e compagna che hanno sbirciato il profilo della Blasi con aria di sufficienza. Peccato che la scenetta sia finita nelle inquadrature tv e abbia fatto il giro del web tra sfottò e commenti.