Francesco Totti e Noemi Bocchi innamorati come non mai in mare in uno scatto delle loro vacanze infinite con la scritta “noi” e un cuore rosso.

C’è chi giurava che si sarebbero lasciati e chi sostiene di tanto in tanto che siano in crisi, ma l’ex calciatore e la sua compagna appaiono sempre più affiatati. In una bellissima foto abbracciati teneramente lei simula un bacio e lui la stringe a sé. La Bocchi pubblica e Totti riposta subito per mostrare una sintonia incredibile. E il 20 settembre in Tribunale a Roma ci sarà la prima udienza per l’addebito della separazione da Ilary Blasi.