Sempre schivo e riservato a proposito della sua vita privata, Francesco Totti ha fatto uno strappo alla regola per il compleanno di Noemi Bocchi (che invece non disdegna di postare, di tanto in tanto, qualche immagine privata). Nelle storie ha condiviso una foto di loro due al mare, mentre si guardano intensamente negli occhi. Ha scritto solo "Happy Birthday" a corredo dell'immagine, lasciando a quello sguardo e alla colonna sonora (la canzone "La tua bellezza" di Francesco Renga) il compito di portare il suo messaggio d'amore.

