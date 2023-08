Francesco Totti e Noemi Bocchi un safari tutto amore e relax

La coppia è volata in Sudafrica per una vacanza tra avventura e romanticismo

La coppia infatti è volata in Sudafrica per una vacanza dove le emozioni del safari si uniscono a quelle dei momenti intimità e relax

Dopo le vacanze a Sabaudia, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi un tocco di esotico. Ma con tutti i comfort. I due alloggiano infatti in un resort di lusso, dove tra un safari e l'altro alla ricerca degli animali del posto, possono dedicarsi a romantiche cenette o un tuffo in piscina. Per quanto la temperatura in Sudafrica al momento non sia esattamente adatta al bagno. Infatti nelle foto postate dai due si vede Totti impegnato a ravvivare il fuoco nel camino, mentre la piscina diventa una sorta di gigantesco cocktail per un tenero elefantino.