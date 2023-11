Maretta tra Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Sui social è stata notata l'assenza di Noemi Bocchi dai festeggiamenti per Cristian Totti. Non è chiaro se la compagna di Francesco Totti fosse assente o se semplicemente non compaia negli scatti pubblicati. Quello che è certo è che non vederla gioire con il neo-18enne non fa che accendere ancora di più le voci su una sua possibile crisi con l'ex calciatore. Di recente i due sono stati insieme a Tokyo, anche se sono partiti in momenti separati (prima lei e poi lui) ma dopo l'estate trascorsa tra viaggi d'amore e dediche di coppia, sembrano essersi raffreddati.