Ucraina, Trump: "Martedì parlerò con Putin della fine della guerra" | Kiev: "Il missile Long Neptune ha superato i test, può colpire Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.118. Il presidente americano Donald Trump ha detto che ha intenzione di parlare con il suo omologo russo Vladimir Putin martedì e discutere della fine del conflitto. "Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità", ha detto il tycoon ai giornalisti sull'Air Force One. "Parleremo di terre. Parleremo di centrali elettriche", ha detto ancora Trump quando gli è stato chiesto di possibili concessioni. Intanto, come annunciato dalle autorità di Kiev, il missile Long Neptune ha superato i test e può colpire fino a Mosca. Il primo ministro britannico Starmer, dopo la videochiamata con i leader dei Paesi "volenterosi", ha annunciato per giovedì una riunione operativa militare a Londra per discutere dei piani di peacekeeping.