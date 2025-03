Ucraina, Starmer ai leader dei "Paesi volenterosi": "Prima o poi Putin dovrà sedersi al tavolo delle trattative" | Giovedì riunione operativa militare

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.117. Il primo ministro britannico Starmer chiama i leader dei 26 Paesi "volenterosi" a "far pressione su Putin" perché si sieda al tavolo della tregua. "Gli alleati di Kiev devono puntare a una pace che possa durare: rafforzare la difesa dell'Ucraina, ma anche essere pronti a difendere un eventuale accordo attraverso una coalizione di volenterosi", afferma Starmer, che annuncia per giovedì una riunione operativa militare a Londra per discutere dei piani di peacekeeping. Pressing su Mosca da von der Leyen: "Sostegno militare a Kiev seguendo la strategia dell'istrice", che mostra gli aculei per difendersi. Partecipa alla videocall anche la premier Meloni, che conferma l'impegno dell'Italia a lavorare con Ue e Usa a una pace giusta, ma esclude l'invio di soldati. Mattarella a Gorizia: "Doveroso realizzare un futuro di pace". Intanto, Zelensky ha negato che vi sia un accerchiamento delle truppe ucraine nel Kursk: "L'operazione delle nostre forze nelle aree designate continua. Un numero significativo di forze russe si è ritirato da altre direzioni", ha precisato.