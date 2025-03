Trump ordina attacchi aerei contro i ribelli Houthi in Yemen: ecco perché

Gli Houthi, conosciuti ufficialmente come Ansar Allah ("Sostenitori di Dio"), sono un movimento ribelle sciita zaidita nato negli anni ’90 nello Yemen settentrionale per opporsi al governo centrale e all’influenza saudita. Prendono il nome dal loro fondatore, Hussein al-Houthi, ucciso nel 2004. Da allora, sotto la guida della famiglia Houthi, il gruppo ha guadagnato terreno, controllando oggi vaste aree del Paese, inclusa la capitale Sana’a. Sostenuti militarmente ed economicamente dall’Iran, gli Houthi si sono distinti per la loro opposizione a Israele e agli Stati Uniti, usando droni e missili per colpire obiettivi strategici. Il loro ruolo nella guerra civile yemenita e gli attacchi nel Mar Rosso li hanno resi una forza chiave nel conflitto regionale.