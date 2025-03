Ucraina, colloqui Usa-Russia a Riad durati dodici ore | Trump: "Con Mosca parliamo di linee di demarcazione e di chi avrà la centrale nucleare di Zaporizhzhia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.126. Sono durati ben dodici ore a Riad, in Arabia Saudita, i colloqui tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti. Non è stato firmato alcun documento. Secondo i media russi, tuttavia, sarà diffuso un comunicato congiunto sull'esito nelle prossime ore, forse martedì. Intanto, dalla Casa Bianca Trump ha annunciato: "Stiamo parlando delle linee di demarcazione territoriale, di chi avrà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia". La Casa Bianca, inoltre, secondo Bloomberg punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica sia per quella ortodossa.