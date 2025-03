Ucraina, Trump: "Solo io posso far cessare la guerra" | A Riad i colloqui tra Kiev e gli Usa, Zelensky: "Conversazione utile, lavoro continua"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.125. La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa. Lo riferisce Bloomberg. "Solo io posso far cessare la guerra", dice il presidente Donald Trump, mentre fanno discutere le parole dell'inviato Witkoff, secondo cui il leader russo Putin "non è una cattiva persona", anzi "è molto intelligente". Intanto si sono tenuti domenica i colloqui a Riad tra le delegazioni americana e ucraina, che Zelensky ha definito "utili", mentre oggi sarà la volta di quelli tra Usa e Russia.