Oggi a Riad incontro tra la delegazione americana e quella ucraina | Media: "La Cina valuta di aderire alla coalizione dei volenterosi per Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.124. A Riad, secondo i media Usa, ci sarà nelle prossime ore un incontro tra la delegazione americana e quella ucraina. La Cina starebbe invece valutando l'ipotesi di unirsi alla coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, in vista di una potenziale missione per mantenere la pace. Intanto, l'inviato speciale degli Usa per il Medioriente Steve Witkoff ha dichiarato che Zelensky ha accettato che il suo Paese non entrerà nella Nato e ha dichiarato che si terranno le elezioni in Ucraina. Trump torna a parlare del suo ruolo da paciere e spiega: "Dopo i colloqui con Putin e Zelensky abbiamo le linee guida per un accordo". Un drone ucraino ha causato un'esplosione in un condominio di lusso nella città russa di Rostov sul Don: almeno due le persone rimaste ferite.