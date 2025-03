Ucraina, telefonata di tre ore tra Trump e Putin | Zelensky: "Putin non è pronto a porre fine alla guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.120. La telefonata tra Trump e Putin, durata quasi tre ore, sulla fine del conflitto "è andata molto bene". Lo afferma la Cnn. Russia e Ucraina si asterranno dal colpire le infrastrutture energetiche per un periodo di trenta giorni. Il comunicato ufficiale della Casa Bianca diffuso al termine del colloquio, parla di un accordo in tal senso. Il comunicato del Cremlino, invece, pur confermando l'intesa, elenca una serie di condizioni poste da Mosca per ulteriori progressi, tra cui lo stop alle forniture di armi a Kiev. Deciso uno scambio di 175 prigionieri in programma nelle prossime ore. Poco convinto il presidente ucraino Zelensky secondo il quale "Putin non è pronto a porre fine alla guerra".