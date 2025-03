Ue, allo studio un vademecum su cosa fare in caso di guerra | Esercitazioni e scorte: cosa prevede il piano per la crisi

La prima sfida evidenziata all'Europarlamento è proteggere le funzioni sociali essenziali dell'Europa, sviluppando criteri minimi di preparazione per servizi come ospedali, scuole, trasporti e telecomunicazioni. Migliorando da un lato le scorte di attrezzature e di materiali critici e dall'altro l'adattamento al clima e la disponibilità di risorse naturali critiche, come l'acqua. La strategia Ue prevede l'istituzione di un hub di crisi europeo per migliorare l'integrazione tra le strutture di crisi esistenti e coordinare meglio la risposta agli scenari avversi. Tra gli obiettivi chiave del piano c'è il rafforzamento della cooperazione civile-militare, con esercitazioni periodiche di preparazione in tutta l'Ue che coinvolgano forze armate, protezione civile, polizia, sicurezza, operatori sanitari e vigili del fuoco. Si prevede anche la facilitazione degli investimenti a doppio uso. Bruxelles intende anche sviluppare una valutazione completa dei rischi e delle minacce a livello europeo, con l'obiettivo di prevenire crisi come disastri naturali o minacce ibride. Il piano suggerisce poi la creazione di una task force di preparazione pubblico-privata e lo sviluppo di protocolli di emergenza con le imprese per garantire la rapida disponibilità di materiali, beni e servizi essenziali e assicurare le linee di produzione critiche.